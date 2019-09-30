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Манчестер Сіті готує заміну Гвардіолі – ймовірний наступник уже працює в клубі

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Манчестер Сіті готує заміну Гвардіолі – ймовірний наступник уже працює в клубі
Хосеп Гвардіола / Getty images

Манчестер Сіті вже готується до можливого відходу з клубу головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Попри те, що контракт іспанського фахівця розрахований до літа 2021 року, "містяни" хочуть бути повністю готовими до прощання з Пепом, повідомляє Mirror.

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Згідно з інформацією джерела, наступником нинішнього наставника команди керівництво Ман Сіті бачить Джованні ван Бронкхорста. Нідерландського фахівця вже почали знайомити з роботою клубу.

Після відходу з Фейєнорда ван Бронкхорст вже близько місяця проживає на території клубної академії чемпіона Англії. Якщо нідерландець доведе свою спроможність керівництву Манчестер Сіті, він стане наступним наставником першої команди.

Також в сферу інтересів "містян" входять Патрік Вієйра, асистент Гвардіоли Мікель Артета і колишній капітан команди Венсан Компані.

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