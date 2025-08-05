Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Сіті працює над новим контрактом для Родрі, який має стати ключовим кроком у боротьбі за збереження лідера. Угода передбачатиме суттєве покращення фінансових умов і діятиме до літа 2029 року. Сіті хоче повністю відкинути можливість трансферу іспанця до мадридського Реала.

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У клубі побоюються сценарію, за якого Родрі увійде у фінальні два роки чинної угоди без чіткої позиції щодо майбутнього. Особливо з огляду на зацікавленість з боку Реала, який розглядає гравця як потенційну ціль на 2026 рік.

Попри складну травму – розрив передньої хрестоподібної зв’язки восени 2024 року – Родрі зміг повернутися на поле в передостанньому турі АПЛ проти Борнмута, а згодом допоміг команді на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США. Вражені самовіддачею хавбека, керівники Манчестер Сіті вирішили винагородити його новою угодою.

Всередині клубу вважають Родрі не лише ключовим виконавцем, а й потенційним капітаном на майбутнє.

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