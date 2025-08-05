Манчестер Сіті готує відповідь Реалу – рішення щодо Родрі ухвалено
Манчестер Сіті планує суттєво підвищити зарплату своєму лідеру Родрі.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Сіті працює над новим контрактом для Родрі, який має стати ключовим кроком у боротьбі за збереження лідера. Угода передбачатиме суттєве покращення фінансових умов і діятиме до літа 2029 року. Сіті хоче повністю відкинути можливість трансферу іспанця до мадридського Реала.
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У клубі побоюються сценарію, за якого Родрі увійде у фінальні два роки чинної угоди без чіткої позиції щодо майбутнього. Особливо з огляду на зацікавленість з боку Реала, який розглядає гравця як потенційну ціль на 2026 рік.
Попри складну травму – розрив передньої хрестоподібної зв’язки восени 2024 року – Родрі зміг повернутися на поле в передостанньому турі АПЛ проти Борнмута, а згодом допоміг команді на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США. Вражені самовіддачею хавбека, керівники Манчестер Сіті вирішили винагородити його новою угодою.
Всередині клубу вважають Родрі не лише ключовим виконавцем, а й потенційним капітаном на майбутнє.
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