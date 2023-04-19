Манчестер Сіті готує Холанду новий контракт – важливий пункт скасовано через Гвардіолу
"Блакитний" колектив із Манчестера, схоже, зробить усе можливе, щоб вберегти Ерлінга Холанда – свого головного бомбардира.
У контракті, який норвежець підписав у липні, містився пункт, який дозволяв йому піти за 150 мільйонів фунтів стерлінгів наприкінці другого сезону у клубі. Тепер така опція скасована, повідомляє The Athletic.
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Річ у тім, що це було напряму пов'язане з Хосепом Гвардіолою, але анулювалось після того, як іспанський фахівець продовжив співпрацю до 2025 року. "Містяни" вже готуються запропонувати Холанду новий контракт.
Ерлінг не проти, адже щасливий у Сіті і вважає, що перебуває у правильній команді для розвитку. Окрім цього, клуб дотримався низки обіцянок, які дав під час перемовин минулої весни, що теж імпонує 22-річному гравцеві.
Цього сезону Холанд демонструє монструозні показники результативності: 47 голів та 6 результативних передач у 40 поєдинках за Ман Сіті.
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