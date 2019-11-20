Манчестер Сіті готовий зробити Стерлінга найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ

Керівництво "містян" готове переглянути умови угоди, яку клуб підписав зі Стерлінгом в листопаді минулого року.

За чинною угодою з Манчестер Сіті, яка закінчується влітку 2023-го року, Стерлінг отримує 350 тисяч фунтів на тиждень. Керівництво клубу готове суттєво збільшити зарплату 24-річного футболіста і зробити його найбільш високооплачуваним гравцем ліги, інформує Daily Mail. Містяни побоюються зазіхань на свого гравця з боку мадридського Реала.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Стерлінг забив 14 голів у 17 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Також в його активі 8 голів за збірну Англії у відборі до Євро-2020.

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