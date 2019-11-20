toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Манчестер Сіті готовий зробити Стерлінга найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ

13:39 634 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий зробити Стерлінга найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ
Рахім Стерлінг / Sky Sports

Керівництво "містян" готове переглянути умови угоди, яку клуб підписав зі Стерлінгом в листопаді минулого року.

За чинною угодою з Манчестер Сіті, яка закінчується влітку 2023-го року, Стерлінг отримує 350 тисяч фунтів на тиждень. Керівництво клубу готове суттєво збільшити зарплату 24-річного футболіста і зробити його найбільш високооплачуваним гравцем ліги, інформує Daily Mail. Містяни побоюються зазіхань на свого гравця з боку мадридського Реала.

Реал готовий запропонувати за Стерлінга 70 млн фунтів і Бейла

Зазначимо, що в поточному сезоні Стерлінг забив 14 голів у 17 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Також в його активі 8 голів за збірну Англії у відборі до Євро-2020.

Ліверпуль і Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах – кого підтримує футбольна Англія

blog_ava
Моурінью офіційно очолив Тоттенхем
09:02
5952
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
29
хв
Леванте
22:00
Мальорка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук