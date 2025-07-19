Манчестер Сіті зробив формальний запит до Бернлі щодо трансферу Джеймса Траффорда, повідомляє Sky Sports. 22-річний англійський голкіпер, який є вихованцем клубу, перейшов у Бернлі в 2023 році за 19 мільйонів євро з бонусами. У тій угоді "містяни" передбачили опцію зворотного викупу за 40 мільйонів євро.

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Зараз Манчестер Сіті розглядає можливість повернення Траффорда, однак хоче домовитися про меншу суму, ніж прописано в угоді про зворотний трансфер. Якщо перехід відбудеться, Бернлі доведеться шукати нового основного воротаря. У шортлисті тренера Скотта Паркера з’явився кандидат – 31-річний Штефан Ортега з Манчестер Сіті. Німецький воротар за три сезони провів 56 матчів у всіх турнірах, зазвичай підміняючи Едерсона.

Раніше на Траффорда претендував і Ньюкасл, який пропонував 27 мільйонів євро з бонусами, але Бернлі відхилив цю пропозицію.

Повернення Джеймса Траффорда до Манчестер Сіті може стати символічним завершенням кола. Він провів у клубі 8 років, однак не дебютував у першій команді – замість цього відправлявся в оренди до Акрінгтона і Болтона, де проявив себе, перш ніж остаточно піти в Бернлі.

В складі Бернлі Траффорд провів 73 матчі. Transfermarkt оцінює гравця у 22 мільйони євро.

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