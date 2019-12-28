Манчестер Сіті готовий продати трьох гравців влітку 2020 року – головний конкурент Зінченка в зоні ризику

Керівництво Манчестер Сіті планує глобальну перебудову складу після завершення сезону 2019/20.

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Хосеп Гвардіола розраховує на активну роботу клубу під час літнього трансферного вікна, втім "містянам" доведеться відпустити деяких футболістів, щоб заробити гроші і звільнити місце для потенційних новачків. Головними претендентами на відхід є форвард Габріел Жезус і захисники Ніколас Отаменді та Бенжамен Менді.

Бразилець не надто вражає своїми виступами, тому Гвардіола прагне знайти більш якісну заміну для Серхіо Агуеро. 31-річний Отаменді продовжив свій регрес і вже не може витримати високий темп АПЛ. Справи головного конкурента Олександра Зінченка також не найкращі. Після травми українця Менді отримав шанс на основу, однак показує нестабільну гру і часто помиляється в обороні.

Нагадаємо, влітку 2018 року Манчестер Сіті здійснив три трансфери – в команду прийшли Родрі, Канселу та Анхеліньо.

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