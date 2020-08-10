Манчестер Сіті готовий продати основного захисника за смішну суму

Після підписання Натана Аке із Борнмута тренерський штаб Манчестер Сіті більше не розраховує на допомогу Ніколаса Отаменді, стверджує The Sun.

Барселона сподівається на португальський обмін з Манчестер Сіті

За інформацією видання, "містяни" готові вислухати пропозиції щодо 32-річного аргентинця. Ба більше – клуб із Манчестера вже навіть "повісив цінник" на футболіста. Потенційним покупцям трансфер обійдеться лише у 9 млн євро. 5 років тому Сіті заплатив Валенсії за Ніколаса близько 45 млн.

До слова, у минулому сезоні Отаменді провів за команду Хосепа Гвардіоли 39 матчів у всіх турнірах, а також у цих зустрічах тричі забивав у ворота суперників Манчестер Сіті.

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