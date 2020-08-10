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Манчестер Сіті готовий продати основного захисника за смішну суму

23:16 - Читать на русском
Манчестер Сіті готовий продати основного захисника за смішну суму
Ніколас Отаменді / Getty images

Манчестер Сіті намагається прилаштувати непотрібних футболістів у інші клуби. Нове місце роботи змушений шукати Ніколас Отаменді.

Після підписання Натана Аке із Борнмута тренерський штаб Манчестер Сіті більше не розраховує на допомогу Ніколаса Отаменді, стверджує The Sun.

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За інформацією видання, "містяни" готові вислухати пропозиції щодо 32-річного аргентинця. Ба більше – клуб із Манчестера вже навіть "повісив цінник" на футболіста. Потенційним покупцям трансфер обійдеться лише у 9 млн євро. 5 років тому Сіті заплатив Валенсії за Ніколаса близько 45 млн.

До слова, у минулому сезоні Отаменді провів за команду Хосепа Гвардіоли 39 матчів у всіх турнірах, а також у цих зустрічах тричі забивав у ворота суперників Манчестер Сіті.

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