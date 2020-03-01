Манчестер Сіті готовий пожертвувати своїм захисником заради таланта Евертона

Захисник Евертона Мейсон Холгейт потрапив на радари Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті спробує підписати Мейсона Холгейта під час літнього трансферного вікна, повідомляє Skysports.

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Взамін "містяни" готові запропонувати "ірискам" свого захисника Джона Стоунза, який через травми втратив основне місце у складі команди Гвардіоли.

В поточному сезоні чемпіонату Англії 23-річний Холгейт провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами. Після 27-ми турів АПЛ Евертон посідає 11-сходинку турнірної таблиці.

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