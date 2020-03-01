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Манчестер Сіті готовий пожертвувати своїм захисником заради таланта Евертона

15:09 1169 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий пожертвувати своїм захисником заради таланта Евертона
Зінченко, Стоунз, Сілва / Фото ФК Манчестер Сіті

Захисник Евертона Мейсон Холгейт потрапив на радари Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті спробує підписати Мейсона Холгейта під час літнього трансферного вікна, повідомляє Skysports.

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Взамін "містяни" готові запропонувати "ірискам" свого захисника Джона Стоунза, який через травми втратив основне місце у складі команди Гвардіоли.

В поточному сезоні чемпіонату Англії 23-річний Холгейт провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами. Після 27-ми турів АПЛ Евертон посідає 11-сходинку турнірної таблиці.

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