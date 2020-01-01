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Манчестер Сіті готовий підписати Абрахама, який відмовляється від контракту з Челсі

19:10 539 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий підписати Абрахама, який відмовляється від контракту з Челсі
Таммі Абрахам / Getty images

Форвард Челсі Таммі Абрахам може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

"Містяни" уважно стежать за ситуацією з продовженням контракту 22-річного англійця, повідомляє The Sun.

Абрахам відмовляється продовжувати контракт з Челсі через свої захмарні фінансові апетити

За інформацією видання, Манчестер Сіті готовий втрутитися і запропонувати Абрахаму умови, на які відмовляється приставати Челсі. Раніше повідомлялося, що Таммі хоче зарплатню у розмірі 200 тисяч євро на тиждень. Чинний контракт форварда з "синіми" розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні АПЛ Абрахам провів 20 матчів у складі Челсі, в яких відзначився 12-ма голами та трьома гольовими передачами.

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