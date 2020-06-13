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Манчестер Сіті готовий організувати Ліверпулю чемпіонський коридор на своєму стадіоні

14:16 135 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий організувати Ліверпулю чемпіонський коридор на своєму стадіоні
Ліверпуль / Getty images

Манчестер Сіті може відзначити результати Ліверпуля у нинішньому сезоні АПЛ коридором пошани.

 

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола та гравці команди організовують Ліверпулю чемпіонський коридор, якщо "червоні" оформлять чемпіонство до матчу проти Ман Сіті, стверджує Mirror.

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До слова, на вимушену паузу в АПЛ через пандемію коронавірусу Ліверпуль пішов лідером, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок. Для дострокового оформлення чемпіонського титулу, підопічним Юргена Клоппа необхідно набрати шість очок в останніх дев'яти матчах чемпіонату.

У найближчих двох турах після рестарту Ліверпуль зіграє з Евертоном і Крістал Пелас, після цього "червоні" поїдуть у гості до Ман Сіті. Теоретично, якщо обидві команди здобудуть по дві перемоги, перший матч у статусі чемпіонів АПЛ поточного сезону підопічні Юргена Клоппа проведуть саме на стадіоні "містян".

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