Манчестер Сіті перебуває у пошуках якісного підсилення у центр захисту. Англійці вже знайшли кандидата в Атлетіко.

"Містяни" зацікавлені у трансфері уругвайця Хосе Марії Хіменеса і вже зробили Атлетіко пропозицію щодо трансферу 25-річного уругвайця, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Ман Сіті запропонував за цей перехід 89 млн євро плюс 5 млн бонусами. Своєю чергою, Атлетіко посилається на клаусулу гравця, яка становить 120 млн. Відзначимо, що будь-яка з цих сум буде рекордом для трансферу захисників. Наразі найбільше заплатив МЮ за Харрі Магуайра (87 млн євро).

Раніше у пресі повідомлялося про інтерес Пепа Гвардіоли до центрбека Наполі Каліду Кулібалі, однак Ауреліо Де Лаурентіс просить не менше 90 млн за 29-річного сенегальця.

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