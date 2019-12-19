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Манчестер Сіті гальмує перехід Артети в Арсенал – клуб Зінченка вимагає компенсацію за свого тренера

22:26 165 Читать на русском
Манчестер Сіті гальмує перехід Артети в Арсенал – клуб Зінченка вимагає компенсацію за свого тренера
Мікель Артета / Фото з відкритих джерел

Лондонський Арсенал вже незабаром отримає нового головного тренера – поки-що на заваді, як завжди, стоять гроші.

Призначення тренера Манчестер Сіті Мікеля Артети на посаду наставника Арсенала затримується, повідомляє видання Sky Sports.

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"Містяни" вимагають від лондонського клубу повну суму компенсації за іспанського фахівця у розмірі 2,5 мільйонів євро. Очікується, що "каноніри" зроблять виплату завтра і після цього оголосять про призначення Артети, який вже попрощався з гравцями Манчестер Сіті.

До слова, на посаді головного тренера Арсенала Артета змінить Фредді Юнгберга, який тимчасово виконує обов'язки наставника команди після звільнення Унаї Емері.

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