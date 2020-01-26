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Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко поза основою на матч Кубка Англії – онлайн-трансляція

14:13 1686 Читать на русском
Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко поза основою на матч Кубка Англії – онлайн-трансляція
Манчестер Сіті – Фулхем: стартові склади команд

Манчестер Сіті проекзаменує Фулхем у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних.

 

Матч Манчестер Сіті – Фулхем розпочнеться о 15:00 за київським часом. Хосеп Гвардіола виставив міцний склад попри відсутність декількох основних – Стерлінга, Агуеро, Едерсона, Родріго або Де Брюйне. Зінченко після неоднозначної гри проти Шеффілда також опинився на лаві.

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Склади команд:

Манчестер Сіті: Браво, Канселу, Гарсія, Отаменді, Анхеліньо, Гюндоган, Сілва, Фоден, Бернарду, Марез, Жезус

Запасні: Едерсон, Стоунз, Стерлінг, Агуеро, Зінченко, Родріго, Де Брюйне

Фулхем: Родак, Браян, Рім, Гектор, Конголо, Крісті, Йохансен, Сессеньон, Онома, Рейд, Кавалейру

Запасні: Беттінеллі, Одуа, Макдональд, Кейрні, де ла Торре, Джаспер, Стенсфілд

Онлайн-транcляція матчу на каналі Setanta

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Фулхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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