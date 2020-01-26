Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко поза основою на матч Кубка Англії – онлайн-трансляція

Манчестер Сіті проекзаменує Фулхем у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних.
Матч Манчестер Сіті – Фулхем розпочнеться о 15:00 за київським часом. Хосеп Гвардіола виставив міцний склад попри відсутність декількох основних – Стерлінга, Агуеро, Едерсона, Родріго або Де Брюйне. Зінченко після неоднозначної гри проти Шеффілда також опинився на лаві.
Зінченко зазнав провалу в чудернацькій вправі на тренуванні Манчестер Сіті – партнери відразу покарали українця
Склади команд:
Манчестер Сіті: Браво, Канселу, Гарсія, Отаменді, Анхеліньо, Гюндоган, Сілва, Фоден, Бернарду, Марез, Жезус
Запасні: Едерсон, Стоунз, Стерлінг, Агуеро, Зінченко, Родріго, Де Брюйне
Фулхем: Родак, Браян, Рім, Гектор, Конголо, Крісті, Йохансен, Сессеньон, Онома, Рейд, Кавалейру
Запасні: Беттінеллі, Одуа, Макдональд, Кейрні, де ла Торре, Джаспер, Стенсфілд
Онлайн-транcляція матчу на каналі Setanta