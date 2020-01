Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко поза основою на матч Кубка Англії – онлайн-трансляція

Матч Манчестер Сіті – Фулхем розпочнеться о 15:00 за київським часом. Хосеп Гвардіола виставив міцний склад попри відсутність декількох основних – Стерлінга, Агуеро, Едерсона, Родріго або Де Брюйне. Зінченко після неоднозначної гри проти Шеффілда також опинився на лаві.

Зінченко зазнав провалу в чудернацькій вправі на тренуванні Манчестер Сіті – партнери відразу покарали українця

Склади команд:

Манчестер Сіті: Браво, Канселу, Гарсія, Отаменді, Анхеліньо, Гюндоган, Сілва, Фоден, Бернарду, Марез, Жезус

Запасні: Едерсон, Стоунз, Стерлінг, Агуеро, Зінченко, Родріго, Де Брюйне

Фулхем: Родак, Браян, Рім, Гектор, Конголо, Крісті, Йохансен, Сессеньон, Онома, Рейд, Кавалейру

Запасні: Беттінеллі, Одуа, Макдональд, Кейрні, де ла Торре, Джаспер, Стенсфілд

Онлайн-транcляція матчу на каналі Setanta

Here’s how we line up for today’s #EmiratesFACup tie…



️ @KongoloTerence makes his debut.

️ @_StevenSess, @stefanjohansen and @cyruschristie in the XI. pic.twitter.com/30EcE66ls6