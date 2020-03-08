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Манчестер Сіті дозволить Агуеро покинути клуб у найближче трансферне вікно

10:34 59 Читать на русском
Манчестер Сіті дозволить Агуеро покинути клуб у найближче трансферне вікно
Серхіо Агуеро / Reuters

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро має змогу без перешкод покинути клуб влітку 2020 року.

Агуеро отримав дозвіл на відхід з Манчестер Сіті цього літа через можливу дискваліфікацію клубу з Ліги чемпіонів, стверджує The Sun.

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Таке рішення босів "містян" пояснюється великою повагою до аргентинця, який допоміг виграти перше чемпіонство АПЛ у драматичному поєдинку проти КПР. Контракт Агуеро з Манчестер Сіті завершується влітку 2021 року. Цікаво, що такі зірки як Стерлінг, де Брюйне чи Ляпорт не зможуть покинути клуб, адже Гвардіола планує зберегти кістяк команди.

До слова, Агуеро провів 29 поєдинків за Манчестер Сіті в поточному сезоні, записавши до свого активу 23 голи та 3 асисти.

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