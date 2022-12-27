Валенсія має свій інтерес у переході Феррана Торреса з Ман Сіті до Барселони.

"Містяни" повинні будуть віддати левантійцям близько 5 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

Ферран Торрес прилетів у Барселону для оформлення трансферу – лише прихована проблема може зірвати перехід

Валенсія отримає 2 млн за виховання гравця. Також 1,5 року тому "кажани" прописали особливий пункт, коли відпускали Торреса у Ман Сіті. Згідно з ним англійський гранд погодився віддати 10% різниці між ціною придбання і продажу форварда. Манчестер Сіті купував гравця за 23 млн євро, а продає за 55 млн – різниця складає 32 млн, що гарантує кризовій Валенсії ще 3,2 млн євро.

Нагадаємо, Торрес провів у футболці "містян" 43 матчі, в яких оформив 16 голів та 4 асисти.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом