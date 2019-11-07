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Манчестер Сіті дотепно відреагував на воротарську "кар'єру" Вокера у матчі з Аталантою

10:35 272 Читать на русском
Манчестер Сіті дотепно відреагував на воротарську "кар'єру" Вокера у матчі з Аталантою
Кайл Вокер / Getty Images

Манчестер Сіті з гумором підсумував виступ захисника команди Кайла Вокера, якому довелося стати на ворота у кінцівці матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (1:1).

49’ Маріо Пашаліч
 
Рахім Стерлінг 7’
Клаудіо Браво 81’
7’ Рахім Стерлінг
49’ Маріо Пашаліч
81’ Клаудіо Браво

Англієць був "офіційно" переведений зі списку захисників і став новим голкіпером у заявці команди.

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Нагадаємо, саме Вокер підстрахував Клаудіо Браво, який отримав червону карту на 81-ій хвилині матчу проти Аталанти. Чилієць сам вийшов на заміну замість травмованого Едерсона, тому третього стража воріт довелося обирати з польових гравців.

Наразі Вокер може похвалитися чудовою кар'єрою голкіпера – жодного пропущеного гола. Щоправда, вона тривала лише 14 хвилин, але подібний досвід цілком може стати в нагоді англійцю під час наступних матчів.

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