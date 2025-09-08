У 2021 році АПЛ запровадив правила щодо транзакцій з асоційованими сторонами (АРТ) з метою запобігання отриманню клубами прибутку від комерційних угод із компаніями, які пов'язані з власниками команд, якщо ці угоди перевищують "ринкову вартість".

За внесення змін до правил АРТ проголосували 16 із 20 команд АПЛ. Манчестер Сіті рішення не підтримав, а потім клуб звернувся до суду з вимогою визнати поправки незаконними. У підсумку, незалежна арбітражна комісія постановила, що деякі поправки дійсно суперечать нормам.

Манчестер Сіті випустив заяву, в якій повідомив, що досягнув домовленості з АПЛ щодо АРТ.

"АПЛ та Манчестер Сіті досягли врегулювання у справі щодо арбітражу, розпочатого клубом раніше цього року, стосовно правил Прем’єр-ліги щодо транзакцій з асоційованими сторонами (правила APT). У результаті сторони погодилися припинити провадження.

Це врегулювання поклало край суперечці між сторонами щодо правил транзакцій з асоційованими сторонами. У межах домовленості Манчестер Сіті визнає, що існуючі правила APT є чинними та обов'язковими для виконання. Сторони погодилися не робити жодних додаткових коментарів щодо цієї справи", – йдеться в заяві "містян" на офіційному сайті.

Нагадаємо, досі Манчестер Сіті звинувачують у 115 порушеннях правил фінансового фейр-плею.

