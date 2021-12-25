Манчестер Сіті готовий повернутися до підписання зірки "шпор" в одне з наступних трансферних вікон, повідомляє The Athletic.

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Гвардіола вважає Кейна ідеальним форвардом для своєї команди, хоча Харрі відверто провалює поточний сезон. В рамках АПЛ нападник Тоттенхема провів 14 матчів і забив жалюгідні 2 м'ячі. Ця статистика не надто відповідає літньому ціннику – тоді лондонці вимагали 200 млн фунтів.

Джерело додає, що трансфер навряд відбудеться у січні. Ймовірно, Манчестер Сіті почекає і влітку буде оцінювати доцільність підписання Кейна, якому виповниться 29 років.

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