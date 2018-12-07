Манчестер Сіті домовився про перехід найкращого воротаря МЛС за 7,5 млн доларів

Воротар Коламбус Крю та збірної США Зак Стеффен близький до переходу в Манчестер Сіті.

"Містяни" вже домовились про перехід 23-річного воротаря, трансфер якого обійшовся манкуніанцям в 7,5 мільйона доларів. Сума може вирости до 10 млн в разі успішних виступів гравця, повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, Стеффен вже пройшов медобстеження в новому клубі, а також підписав контракт.

Зазначається, що американець, швидше за все, найближчим часом не зможе отримати дозвіл на роботу в Англії і наступний сезон проведе в оренді. Найбільш імовірним місцем оренди вважається Жирона.

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Варто зауважити, що Стеффен був визнаний найкращим голкіпером минулого чемпіонату МЛС.