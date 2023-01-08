Друга зустріч команд за 4 дні також завершилася перемогою команди Пепа Гвардіоли. Іспанський фахівець вдався до ротації, і це пішло лише на користь. Якщо у чемпіонаті Ман Сіті переміг мінімально, то сьогодні розгромив суперника.

Манчестер Сіті розбив Челсі в Кубку Англії: чергове фіаско Поттера, шедевральний постріл Мареза, очікування Зінченка

Ще до кінця першого тайму Челсі пропустив три "сухих" м'ячі. У другому таймі Марез додав іще один, на що лондонці не спромоглися відповісти жодного разу. Відтак, Манчестер Сіті вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії, де зіграє з переможцем пари Оксфорд Юнайтед/Арсенал.