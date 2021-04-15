Півзахисник Барселони Ілайш Моріба міг вже запалювати в АПЛ, переконує батько футболіста Мамаді.

"Ми відмовилися від великих грошей, тому що Ілайш хотів грати за Барсу.

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У нас були більш спокусливі пропозиції від Челсі, Манчестер Сіті та Ювентуса, якщо порівнювати з Барселоною. І я скасував поїздку в Манчестер, тому що Барса зробила ставку на сина", – цитує Мамаді Морібу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 18-річний Ілайш є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Моріба дебютував за основну команду та вже встиг провести 7 матчів Ла Ліги.

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