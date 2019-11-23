Манчестер Сіті – Челсі: анонс і прогноз матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає Челсі в центральному матчі 13-го туру АПЛ. Анонс і прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Челсі

23 листопада, 19:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн на "Футбол 24".

Перед міжнародною перервою Манчестер Сіті програв головну битву осені на Анфілді. Поразка в очному матчі з Ліверпулем звела шанси "містян" на чемпіонство до мінімуму. Гвардіола відстає від Клоппа на 9 очок і посідає 4-те місце в таблиці.

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Звичайно, це не відбиває реальний розклад сил в АПЛ. При всіх кадрових проблемах і окремих епізодах ігрової кризи, Манчестер Сіті все одно залишається в топ-2 чемпіонату за якістю футболу. За очками "блакитних" випереджають Лестер і Челсі, які на дистанції очевидно слабші.

Челсі – одна з приємних несподіванок англійського сезону. Трансферний бан, втрата головної зірки, "зелений" тренер – лондонцям пророкували невдалу боротьбу за Лігу чемпіонів. Натомість команда Лемпарда посідає третє місце після третини пройденої дистанції та приваблює своєю грою. І це з врахуванням травм найкращого гравця Нголо Канте.

Челсі викликає симпатію через ставку на молодь. Абрахам – другий в списку бомбардирів АПЛ, Маунт класно креативить, адаптувався Пулішіч, забивши 5 голів за 3 попередні тури, а Джеймс садить у запас капітана Аспілікуету та прекрасно виконує локальні завдання (закрив Заху). Молодь у вогні, а досвідчені виконавці, пройшовши школу Конте та Саррі, знайшли баланс з Лемпардом.

Останні 6 поєдинків АПЛ Челсі виграв. "Сині" не заслужили поступитися навіть Ліверпулю – підвели стандарти. Лондонська команда в чудовій формі та готова створити Пепу проблеми. Щоправда, в лютому Манчестер Сіті розірвав Челсі з рахунком 6:0. Зінченко тоді відзначився двома асистами, а Агуеро оформив хет-трик. Кун – фахівець з Челсі, ніхто в Прем'єр-лізі не забивав "пенсіонерам" більше, ніж аргентинець (10 голів).

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Кадрова ситуація

Травмовані: Сане, Зінченко, Ляпорт – Рюдігер, Лофтус-Чік, Барклі (під питанням), Хадсон-Одой (під питанням).

Дискваліфікований: Бернарду Сілва (расистський жарт)

З лазарету Манчестер Сіті ще перед Ліверпулем вийшли Родрі та Давід Сілва. У сьогоднішньому матчі очікується повернення в основу Едерсона. Загалом у Пепа вже немає катастрофи – Ляпорта в центрі оборони підміняє Фернандінью, а на позиції Зінченка, чия реабілітація затягнулася, може зіграти Менді. Найбільша неприємність – дискваліфікація Бернарду Сілви. Португальця відсторонили за безневинний жарт про свого друга.

Головна новина з розташування Челсі – Пулішіч повноцінно тренується та готовий вийти на поле. Американець останнім часом багато забиває та може серйозно потурбувати фланг Вокера. Участь Хадсона-Одоя під питанням, як і Барклі. Однак втрата Роса не є великою проблемою – Лемпард має у бойовій готовності трьох класних центрхавів. Можливо, на матч з Сіті тренерський штаб "синіх" вирішить поставити в основу їх всіх, пожертвувавши одним гравцем атаки.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Фернандінью, Менді – де Брюйне, Родрі, Д.Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг.

Челсі: Аррісабалага – Аспілікуета, Зума, Томорі, Емерсон – Канте, Жоржіньо, Ковачіч – Вілліан, Абрахам, Маунт.

Прогноз букмекерів

Букмекерська контора Marathon Bet явним фаворитом матчу виділяє Манчестер Сіті. На перемогу господарів пропонують коефіцієнт 1.48, тоді як успіх гостей оцінюється в 6.8, а нічия – в 5.

Обидві команди показують результативний футбол, тому сьогодні в Манчестері очікується велика кількість голів. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.43, а на відповідний тотал менше – аж за 2.78.

5 з 6 попередніх очних матчів проти Челсі "містяни" виграли без пропущених голів. Ще одна "суха" перемога Манчестер Сіті оцінена в 2.91.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Челсі зараз в хорошій формі, але Манчестер Сіті все одно сильніший. Перед гостями занадто багато складних завдань: одночасно закрити Давіда Сілву та Кевіна де Брюйне, не провалитися з парою центрбеків Томорі-Зума, стримати роздраконеного конфліктом у збірній Рахіма Стерлінга.

Якщо Манчестер Сіті проведе у звичному домінаційному режимі дві третини ігрового часу, Челсі не вистоїть. Лемпард показав себе цікавим розумним тренером, але клас Гвардіоли дасться взнаки. Френку навряд чи допоможе його ігровий досвід у Сіті – за 5 років на Етіхаді змінилося майже все.

Челсі дає грати суперникам – матчі за участю лондонців проходять відкрито, а завершуються результативно. Можна ризикнути та зробити комбіновану ставку: перемога Манчестер Сіті та тотал більше 3,5 – коефіцієнт 2.72. Такий варіант виглядає найцікавіше.