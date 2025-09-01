Жозе Моурінью дуже хотів бачити у Фенербахче воротаря Реала і збірної України Андрія Луніна, але цьому не судилося статися. Після вильоту з кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів "особливий" був звільнений зі стани "канарок". Тепер стамбульський клуб майже завершив підписання зіркового воротаря Манчестер Сіті Едерсона, інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Повідомляється, що бразилець підпише угоду до літа 2030 року і отримає шикарні фінансові можливості. Він буде заробляти 13 млн євро на рік + отримає ще 2 млн євро у вигляді бонусів.

Як тільки Ман Сіті продасть Едерсона, клуб зможе підписати воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму.

