Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті у рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги здолав Борнмут. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ман Сіті зумів забити швидкий гол. Давід Сілва феноменально виконав штрафний та вивів свою команду вперед вже на 6-й хвилині гри. Ще до перерви Габріел Жезус подвоїв перевагу "містян". 2:0 – з таким рахунком команди пішли на перерву.

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У другому таймі Борнмут забив, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Лише наприкінці гри "вишні" все ж скоротили відставання, але на більше не спромоглися. Ман Сіті ще раніше гарантував собі другу позицію, а от Борнмут перебуває в зоні вильоту – 18 місце.

До слова, Олександр Зінченко відіграв трохи більше 15-ти хвилин, вийшовши на заміну.

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