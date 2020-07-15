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Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:54 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Борнмут – відео голів та огляд матчу 15 липня 2020

Манчестер Сіті у рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги здолав Борнмут. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

6’ Давід Сілва
39’ Габріел Жезус
 
Девід Брукс 89’
6’ Давід Сілва
39’ Габріел Жезус
89’ Девід Брукс

Ман Сіті зумів забити швидкий гол. Давід Сілва феноменально виконав штрафний та вивів свою команду вперед вже на 6-й хвилині гри. Ще до перерви Габріел Жезус подвоїв перевагу "містян". 2:0 – з таким рахунком команди пішли на перерву.

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У другому таймі Борнмут забив, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Лише наприкінці гри "вишні" все ж скоротили відставання, але на більше не спромоглися. Ман Сіті ще раніше гарантував собі другу позицію, а от Борнмут перебуває в зоні вильоту – 18 місце.

До слова, Олександр Зінченко відіграв трохи більше 15-ти хвилин, вийшовши на заміну.

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