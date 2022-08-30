Центральний оборонець дортмундської Борусії Мануель Аканджі незабаром може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Ман Сіті близький до трансферу 27-річного швейцарця, стверджує журналіст Девід Орнштайн. Контракт Аканджі з "джмелями" завершиться наступного літа, тому "містяни" хочуть його підписати вже зараз.

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Нещодавно Мануель відмовився підписувати нову угоду з Борусією, тому керівництво перевело його в дубль. Дортмундці хочуть виручити за центрбека 17,5 мільйонів євро. Швейцарець у разі переїзду в АПЛ зароблятиме 11 млн.

Нагадаємо, 4 роки тому "джмелі" підписали Аканджі з Базеля за 21,5 млн у євровалюті. Оборонець був важливим гравцем протягом минулих сезонів, награвши загалом 158 матчів (чотири голи й два асисти).

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