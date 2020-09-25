Віце-чемпіони Англії ведуть активні переговори щодо центрбека "орлів" Рубена Діаша, повідомляє Record.

Манчестер Сіті – Борнмут – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Орієнтовна сума трансферу складе 60-65 млн євро. Також в угоду буде включений Ніколас Отаменді, на якого не розраховує Хосеп Гвардіола. Раніше з Манчестер Сіті пов'язували інших зіркових оборонців – Каліду Кулібалі (Наполі) та Жюля Кунде (Севілья).

Нагадаємо, Діаш разом з Бенфікою вилітав від Шахтаря у минулому розіграші Ліги Європи. У домашньому матчі (3:3) лідер "орлів" примудрився вразити свої та чужі ворота.

Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду