Манчестер Сіті близький до другого трансферу – гравець вже прибув на медогляд

Віце-чемпіон Англії перебуває за крок від підписання Натана Аке. Захисник Борнмута та збірної Нідерландів вже прибув до Манчестера на медобстеження. Офіційно про перехід оголосять протягом доби, інформує Sky Sports.

Манчестер Сіті оголосив про підписання Феррана Торреса

Центрбек збірної Нідерландів обійдеться "містянам" в 41 млн фунтів з урахуванням бонусів. Таким чином, Аке стане рекордним продажем в історії Борнмута та другим новачком Ман Сіті. Як відомо, віце-чемпіон АПЛ вже підписав Феррана Торреса з Валенсії.

У сезоні 2019/20, за підсумками якого "вишні" вилетіли з АПЛ, 25-річний Аке провів 29 поєдинків. Забив 2 голи та віддав 2 асисти.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії