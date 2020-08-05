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Манчестер Сіті близький до другого трансферу – гравець вже прибув на медогляд

18:23 - Читать на русском
Манчестер Сіті близький до другого трансферу – гравець вже прибув на медогляд
Натан Аке (праворуч) / ФК Борнмут

Захисник Борнмута Натан Аке поповнить склад Ман Сіті вже найближчим часом.

Віце-чемпіон Англії перебуває за крок від підписання Натана Аке. Захисник Борнмута та збірної Нідерландів вже прибув до Манчестера на медобстеження. Офіційно про перехід оголосять протягом доби, інформує Sky Sports.

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Центрбек збірної Нідерландів обійдеться "містянам" в 41 млн фунтів з урахуванням бонусів. Таким чином, Аке стане рекордним продажем в історії Борнмута та другим новачком Ман Сіті. Як відомо, віце-чемпіон АПЛ вже підписав Феррана Торреса з Валенсії.

У сезоні 2019/20, за підсумками якого "вишні" вилетіли з АПЛ, 25-річний Аке провів 29 поєдинків. Забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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