Кубок Англії, 1/32 фіналу

Свіндон Таун – Манчестер Сіті – 1:4

Голи: Маккьорді, 78 – Сілва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82

Нереалізований пенальті: Жезус, 62

Пеп Гвардіола і його асистент заразилися коронавірусом, тому Манчестер Сіті на гру вивів Родольфо Боррель. В суперниках був представник четвертого дивізіону, але чинні чемпіони Англії виставили потужний склад. На місці хворого Зінченка зліва в обороні вийшов Канселу. Єдиний резервіст у старті – Коул Палмер.

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Саме Палмер організував перший гол у ворота Свіндона: накрутив на фланзі опонентів і прострілив на порожні ворота Сілві. Бернарду з'явився на вістрі атаки, забив, але моменти реалізовував погано. Перевага "містян" була настільки великою, що погані удари португальця проблем не створили.

Свіндон спробував розіграти м'яч від своїх воріт, але Жезус перехопив, обігрався з де Брюйне та подвоїв перевагу. Гюндоган хитрим ударом зі штрафного оформив розгром. Жезус міг добивати господарів, але не реалізував пенальті.

Манчестер Сіті дозволив Свіндону провести кілька атак. Вокеру довелося виносити м'яч з порожніх воріт, а Стеффену підчищати за собою. Наприкінці матчі Свіндон забив гол престижу – Маккьорді скористався провалом лівого флангу.

Однак інтриги в матчі не було. Манчестер Сіті спокійно вийшов у 1/16 фіналу Кубка Англії. Варто відзначити того-таки Палмера, який провів сильний матч. Юний хавбек дуже старався і все ж знайшов свій гол. Коул чудовим ударом в "дев'ятку" встановив підсумковий рахунок.