Манчестер Сіті знищив Бертон Альбіон у півфіналі Кубка ліги, Зінченко забив дебютний гол в Англії

Манчестер Сіті в рамках 1/2 фіналу Кубка англійської ліги забив дев'ять голів у ворота Бертон Альбіона, перетворивши матч-відповідь на чисту формальність.

Кубок ліги 2018/2019, півфінал, 1-й матч

Манчестер Сіті – Бертон Альбіон – 9:0

Голи: Де Брюйне, 5, Жезус, 30, 34, 57, 65, Зінченко, 37, Фоден, 62, Вокер, 70, Марез, 83

Манчестер Сіті з перших секунд заволодів ініціативою, провів кілька атак та вже на 5-й хвилині вийшов уперед зусиллями Кевіна Де Брюйне, який головою з лінії воротарського замкнув чудову подачу Давіда Сілви. Бертон, однак, спробував дати бій, що вилилося у кілька перспективних контратак. Гості навіть могли відігратися на 12-й хвилині, однак Харнесс, опинившись у повній самотності на правому краю штрафного, пробив значно вище воріт.

Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

Не дивлячись на гідну боротьбу, стримати футбол Манчестер Сіті гравцям Бертона не вдалося. Практично кожна атака давалася господарям невимушено, що зрештою, вилилося у три голи за 7 хвилин. На 30-й Жезус добив м'яч у ворота після прориву та пострілу з гострого кута у виконанні Сане, на 34-й він оформив дубль, завершивши комбінацію за участі Зінченка, а на 37-й вже сам Олександр відкрив лік своїм голам за Сіті. Дебютний гол українця в Англії вийшов або курйозним, або геніальним, адже він був дуже схожим на високу подачу з глибини – хоча сила її була занадто великою, а напрям занадто прямим. Так чи інакше, але на табло загорілися 4:0, а на 42-й хвилині лише геройський сейв Коллінза після удару Мареза впритул врятував від п'ятого м'яча.

Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка ліги – як це було

Другий тайм не віщував біди для Бертона, який на 52-й хвилині навіть провів контру з ударом Фрейзера з лінії штрафного – м'яч пролетів на дев'яткою. Втім, на цьому моменти гостей у матчі завершились, а Сіті почав забивати практично в кожній атаці. На 57-й хвилині Жезус оформив хет-трик, замкнувши навіс Мареза, а на 62-й вирвався один на один з Коллінзом – пробити голкіпера не вдалося, але на добиванні опинився Філ Фоден. 6:0 господарів не задовольнило, тому на 65-й хвилині Жезус з кількох метрів оформив покер, а на 70-й своє прізвище у протокол вписав і Кайл Вокер, розстрілявши ворота після красивої комбінації. На 83-й хвилині було забито дев'ятий м'яч – це Марез проштовхнув м'яч після прострілу з лівого флангу. Міг бути і десятий, але Давід Сілва перед цим влучив у штангу, а удар Отаменді головою після кутового Коллінз парирував на самій лінії.

Фінальний свисток зупинив побиття гостей, завершивши матч з рахунком 9:0. У Бертона залишається матч-відповідь, який відбудеться 23 січня, але шанси на прохід команди Найджела Клафа у фінал Кубка ліги стали нульовими.