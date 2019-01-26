toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МІЛАН - НАПОЛІ

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

19:47 61 Читать на русском
Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Бернлі у 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Бернлі.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0

Голи: Жезус, 23, Бернарду, 53, де Брюйне, 61, Лонг, 73 (автогол), Агуеро, 85 (пен)

Команда Хосепа Гвардіоли без Олександра Зінченка, який не потрапив навіть до заявки "містян" на цей матч буквально знищила Бернлі.

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії

Жезус в середині першого тайму відкрив рахунок, а в другій половині забиті м'ячі Бернарду, де Брюйне, Агуеро та автогол Лога зробили рахунок непристойним.

Кубок Англії1/16 фіналу

Манчестер Сіті - Бернлі: Субота 26 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
5 : 0
Бернлі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Кубок Англії 2018/19 Бернлі Бернлі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Бернлі Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Мілан
21:30
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук