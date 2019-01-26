Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Бернлі у 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Бернлі.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0

Голи: Жезус, 23, Бернарду, 53, де Брюйне, 61, Лонг, 73 (автогол), Агуеро, 85 (пен)

Команда Хосепа Гвардіоли без Олександра Зінченка, який не потрапив навіть до заявки "містян" на цей матч буквально знищила Бернлі.

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії

Жезус в середині першого тайму відкрив рахунок, а в другій половині забиті м'ячі Бернарду, де Брюйне, Агуеро та автогол Лога зробили рахунок непристойним.