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ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРНЛІ

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

10:31 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Бернлі – відео голів та огляд матчу / Фото Metro

Манчестер Сіті приймав Бернлі у 30 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Бернлі на Футбол 24.

22’ Філ Фоден
43’ Ріяд Марез
45+3’ Ріяд Марез
51’ Давід Сілва
63’ Філ Фоден
 
22’ Філ Фоден
43’ Ріяд Марез
45+3’ Ріяд Марез
51’ Давід Сілва
63’ Філ Фоден

Дива не трапилось, вже до свистка на перерву Манчестер Сіті зняв усі питання щодо переможця двобою, двічі відзначився Марез та один гол на "совісті" Фодена.

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У другому таймі малюнок гри не змінився, гравці Бернлі остаточно здались та ще двічі пропустили від Сілви і Фодена.

Перемога дозволила Манчестер Сіті скоротити прірву до Ліверпуля, тепер вона становить 20 очок, Бернлі розташувався на 11-й сходинці.

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