Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті приймав Бернлі у 30 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Бернлі на Футбол 24.

Дива не трапилось, вже до свистка на перерву Манчестер Сіті зняв усі питання щодо переможця двобою, двічі відзначився Марез та один гол на "совісті" Фодена.

"White lives matter": над стадіоном Манчестер Сіті з'явився провокативний банер – Бернлі довелось просити вибачення

У другому таймі малюнок гри не змінився, гравці Бернлі остаточно здались та ще двічі пропустили від Сілви і Фодена.

Перемога дозволила Манчестер Сіті скоротити прірву до Ліверпуля, тепер вона становить 20 очок, Бернлі розташувався на 11-й сходинці.

Манчестер Сіті розбомбив Бернлі: інфернальна форма та рекорди "містян", зірковий час Фодена та рядовий матч Зінченка