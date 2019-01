Манчестер Сіті – Бернлі: стартові склади команд – Зінченко поза заявкою

Манчестер Сіті приймає Бернлі у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч Манчестер Сіті – Бернлі розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Даніло, Стоунз, Отаменді, Фернандінью, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Бернарду Сілва, Жезус

Бернлі: Поуп, Лонг, Тарковскі, Гібсон, Брейді, Хендрік, Дефур, Тейлор, Ворд, Видра, Макнейл

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на гру. Раніше вихованець Шахтаря не вразив Гвардіолу у матчі Кубка ліги проти Бертона.

Come on, City!



CITY XI | Ederson, Walker, Danilo, Stones, Otamendi, Fernandinho (C), Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus



SUBS | Muric, Sterling, Agüero, Laporte, Sané, Silva, Foden



Presented by @HAYSWorldwide#cityvburnley #mancity pic.twitter.com/l83DRXB7XL