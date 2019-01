Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії

Манчестер Сіті обіграв Бернлі у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії з рахунком 5:0.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0

Голи: Жезус, 23, Бернарду, 53, де Брюйне, 61, Лонг, 73 (автогол), Агуеро, 85 (пен)

Манчестер Сіті швиденько прибрав м'яч до власних ніг, але створити щось по-справжньому гостре у дебюті матчу "містяни" не спромоглись. Команда Гвардіоли довго розігрувала сферу перед карним гостей, а глядачі відверто сумували на трибунах стадіону Етіхад. Лише зламаний кутовий прапорець повеселив публіку, яка гучними оплесками віддячила представнику технічного персоналу за легкий ремонт.

