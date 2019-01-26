Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії

Манчестер Сіті обіграв Бернлі у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії з рахунком 5:0.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0

Голи: Жезус, 23, Бернарду, 53, де Брюйне, 61, Лонг, 73 (автогол), Агуеро, 85 (пен)

Манчестер Сіті швиденько прибрав м'яч до власних ніг, але створити щось по-справжньому гостре у дебюті матчу "містяни" не спромоглись. Команда Гвардіоли довго розігрувала сферу перед карним гостей, а глядачі відверто сумували на трибунах стадіону Етіхад. Лише зламаний кутовий прапорець повеселив публіку, яка гучними оплесками віддячила представнику технічного персоналу за легкий ремонт.

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Господарі вперше серйозно потурбували Поупа на 16-й хвилині. Вокер виконав прострільну передачу з правого флангу на лінію воротарського, а Бернарду ударом впритул поцілив у ногу голкіпера Бернлі. А вже за мить Поуп виконав розкішний сейв після потужного пострілу Даніло під поперечку.

"Містяни" продовжували атакувати і таки зуміли відкрити рахунок на 23-й хвилині. Жезус, отримавши класну передачу від Даніло, розібрався з двома суперниками та сильно пробив у ближній кут. Цього разу Поуп був безсилий.

У дебюті другого тайму розкішну нагоду втратив Видра, який після помилки Отаменді вискочив на побачення з Едерсоном та пробив у зовнішній бік сітки воріт. Ман Сіті майже відразу покарав гостей за марнотрацтво. Де Брюйне помітив вільного Бернарду на правому куті штрафного, а той з-під ноги захисника просто "прошив" Поупа. А згодом відзначився сам бельгієць, який більярдним ударом з лінії карного поцілив у дальній кут – 3:0.

Де Брюйне організував і четвертий гол Ман Сіті. Після прострілу бельгійця Лонг переправив м'яч у сітку власних воріт. А крапку у матчі поставив Агуеро, який чітко реалізував пенальті за фол на Давіду Сілві.

"Містяни" у підсумку здобули легку перемогу та пробились у 1/8 фіналу Кубка Англії.