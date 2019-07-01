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Манчестер Сіті, Барселона та Ювентус націлились на вінгера Спортінга

18:05 266 Читать на русском
Манчестер Сіті, Барселона та Ювентус націлились на вінгера Спортінга
Феліш Коррея / ФК Спортінг

Вінгер Спортінга Феліш Коррея може перейти в один з європейських грандів.

18-річний талант Феліш Коррея потрапив на радар європейських грандів. За інформацією Manchester Evening News, на вихованця Спортінга націлились Манчестер Сіті, Ювентус та Барселона.

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Проте, як повідомляє джерело, саме "містяни" ближчі за усіх до підписання юніора. Англійці заплатять лісабонському клубу 6,2 млн фунтів.

Також Коррея виступає за збірну Португалії U-19. Дебютував за юнацьку команду у січні 2018 року.

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