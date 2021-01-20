Манчестер Сіті та Астон Вілла зустрічаються у перенесеній грі 1 туру чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Олександр Зінченко опинився в запасі вперше за 4 тури АПЛ.

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Астон Вілла на "Футбол 24", стартує о 20:00. Довжелезна серія з 11 домашніх поєдинків Прем'єр-ліги поспіль, в яких "містяни" перемагали вілланів, стартувала ще у 2007 році. Причому 7 з цих ігор завершувалися розгромами. Зараз ситуація для бірмінгемців не менш важка: команда Сміта щойно відновила тренування після спалаху коронавірусу, пропустивши ще 2 тури. Водночас Зінченко і компанія у разі перемоги вийдуть на 1 місце. Команда Гвардіоли демонструє вражаючу серію: 8 перемог поспіль в усіх турнірах, із загальною різницею 20:2. Вдома манчестерці взагалі пропустили лише 1 м'яч (від Вест Бромвіча, та й той автогол) за останні 8 поєдинків. Де дивитися матч Ман Сіті – Астон Вілла онлайн? Гру транслює канал Setanta Sports+, доступний для перегляду на MEGOGO.

Ман Сіті – Крістал Пелас: Зінченко у топі найкращих, сенсаційні бомбардири та розрив шаблону – Ліверпуль уже позаду

Your City line-up against Aston Villa!



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Sterling



SUBS | Steffen, Jesus, Zinchenko, Torres, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Garcia, Bernabe



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/2sOZcnkKHK — Manchester City (@ManCity) January 20, 2021

Доволі передбачувано (колесо ротації Гвардіоли чи не найбільше стосується флангів захисту, коли є вибір) Зінченко опинився за межами стартового складу, чого з ним не траплялося в попередні 3 тури АПЛ – поки рано робити висновки про втрату місця у старті на постійній основі. На лівому краю оборони виходить Канселу, який відпочив проти Крістал Пелас. Щось схоже може повторитися далі вже на користь українця.

Ну, а наразі Вокер зберігає позицію праворуч, тоді як той же Менді все ще чекає свого шансу. Відзначаємо, що Гвардіола повертається до системи з фальшивою дев'яткою (тут можуть перемінно грати Де Брюйне, Фоден чи Стерлінг) на місці центрфорварда. Теж прогнозовано – Жезус, м'яко кажучи, не вражає, Агуеро все ще на самоізоляції.