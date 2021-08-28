Манчестер Сіті познущався над Арсеналом в рамках центрального матчу 3 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Манчестер Сіті легко вийшов вперед у рахунку – Жезус навісив до штрафного, а захисники Арсенала дали Гюндогану без перешкод замкнути головою. Через 5 хвилин Ферран Торрес подвоїв перевагу Сіті, скориставшись фейлом Седріка. Перший тайм завершився катастрофою для "канонірів" – Джака отримав пряму червону картку, а Жезус зробив перевагу розгромною з передачі Гріліша.

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По перерві на поле вийшов Зінченко, а "містяни" продовжували знищувати суперника. Родрі точним ударом у кут забив четвертий м'яч, а під завісу зустрічі Ферран оформив дубль.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 6 очок після 3 турів та піднявся на 3 сходинку, Арсенал же залишається на дні турнірної таблиці із нулем очок та забитих голів.