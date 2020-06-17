Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає лондонський Арсенал у перенесеному поєдинку 28-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині.
Поєдинок Манчестер Сіті – Арсенал розпочнеться о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, а переглянути зустріч у прямому ефірі Setanta Sports можна безпосередньо в цій новині.
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Менді – Гюндоган, Де Брюйне, Д. Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг
Запасні: Карсон, Агуеро, Зінченко, Родріго, Сане, Б. Сілва, Фернандіньо, Отаменді, Фоден
Арсенал: Лено – Беллерін, Мустафі, Марі, Тірні – Гендузі, Джака – Нкетія, Віллок, Сака – Обамеянг
Запасні: Мартінес, Давід Луїс, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Себальйос, Нельсон, Пепе, Мартінеллі, Ляказетт
Пряма трансляція матчу Манчестер Сіті – Арсенал 11 березня 2020: