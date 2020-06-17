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Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

22:10 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Сіті – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає лондонський Арсенал у перенесеному поєдинку 28-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині.

 

Поєдинок Манчестер Сіті – Арсенал розпочнеться о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, а переглянути зустріч у прямому ефірі Setanta Sports можна безпосередньо в цій новині.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Менді – Гюндоган, Де Брюйне, Д. Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг

Запасні: Карсон, Агуеро, Зінченко, Родріго, Сане, Б. Сілва, Фернандіньо, Отаменді, Фоден

Арсенал: Лено – Беллерін, Мустафі, Марі, Тірні – Гендузі, Джака – Нкетія, Віллок, Сака – Обамеянг

Запасні: Мартінес, Давід Луїс, Колашинац, Мейтленд-Найлс, Себальйос, Нельсон, Пепе, Мартінеллі, Ляказетт

Пряма трансляція матчу Манчестер Сіті – Арсенал 11 березня 2020:

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Теги
Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті - Арсенал Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко
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