Манчестер Сіті – Арсенал: склади і онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в заявці
Манчестер Сіті приймає Арсенал в рамках 3-го туру АПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Матч, як і текстова онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Арсенал на "Футбол 24" стартує о 14:30 за Києвом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO". Команда Хосепа Гвардіоли перебуває на 9-й сходинці (3 очки). "Містяни" розпочали захист титулу з несподіваної поразки від Тоттенхема, а потім розбили скромний Норвіч. Натомість "каноніри" пильно й ненастанно пробивають океанічне дно, зазнавши двох поразок на старті сезону. У підсумку – 19 сходинка та поява перших привидів Чемпіоншипу.
Склади команд
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду, Гріліш, Торрес, Жезус
Запасні: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлінг, Зінченко, Фернандінью, Марез, Дойл, Палмер
Арсенал: Лєно, Чемберс, Холдінг, Колашинац, Седрік, Джака, Сміт-Роу, Тірні, Сака, Едегор, Обамеянг
TEAM NEWS— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Torres, Jesus.
SUBS | Steffen, Stones, Ake, Sterling, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Doyle, Palmer.
️ @HaysWorldwide
#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/0zGsd48XsV
Back in @PremierLeague action!— Arsenal (@Arsenal) August 28, 2021
Introducing your lineup for this afternoon's game...
#MCIARS