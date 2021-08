Матч, як і текстова онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Арсенал на "Футбол 24" стартує о 14:30 за Києвом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO". Команда Хосепа Гвардіоли перебуває на 9-й сходинці (3 очки). "Містяни" розпочали захист титулу з несподіваної поразки від Тоттенхема, а потім розбили скромний Норвіч. Натомість "каноніри" пильно й ненастанно пробивають океанічне дно, зазнавши двох поразок на старті сезону. У підсумку – 19 сходинка та поява перших привидів Чемпіоншипу.

Склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду, Гріліш, Торрес, Жезус

Запасні: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлінг, Зінченко, Фернандінью, Марез, Дойл, Палмер

Арсенал: Лєно, Чемберс, Холдінг, Колашинац, Седрік, Джака, Сміт-Роу, Тірні, Сака, Едегор, Обамеянг

