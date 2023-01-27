Манчестер Сіті приймає Арсенал в 1/16 Кубка Англії 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Олександр Зінченко повертається на Етіхад. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 22:00. Перша за рік битва команд Гвардіоли та Артети. Прем'єрне протистояння універсала збірної України проти колишніх партнерів, з якими здобув безліч титулів. Де дивитись матч Ман Сіті – Арсенал онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

"Це – як фінал": Гвардіола озвучив завдання для Манчестер Сіті на матч проти нової команди Зінченка

Манчестер Сіті: Ортега – Льюїс, Стоунз, Аканджі, Аке – Родрі, Гюндоган, Де Брейне – Марез, Холанд, Гріліш

Арсенал: Тернер – Томіясу, Голдінг, Габріел, Тірні – Джака, Партей, Вієйра – Сака, Нкетія, Троссар