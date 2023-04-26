Манчестер Сіті в рамках 33-го туру АПЛ приймає Арсенал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 33-го туру чемпіонату Англії 2022/23 між Манчестер Сіті та Арсеналом проходить у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна лише у додатку Setanta Sports.

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Олександр Зінченко розпочав у стартовому складі "канонірів". Цей поєдинок є справжньою битвою за чемпіонство. Арсенал лідирує у турнірній таблиці, маючи перевагу в 5 очок над Манчестер Сіті – втім, у "містян" після сьогоднішньої зустрічі залишиться гра в запасі, а різниця голів у них вже зараз значно краща. Враховуючи нинішню форму підопічних Пепа Гвардіоли, можна не сумніватись, що свій відкладений поєдинок вони виграють.

Таким чином, лондонців сьогодні не влаштовує навіть нічия. Обом командам критично потрібно перемагати – великою мірою, доля чемпіонства буде вирішена саме в битві на "Етіхаді".

Стартові склади

Манчестер Сіті:

Арсенал:

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