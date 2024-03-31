Манчестер Сіті у рамках 30-го туру чемпіонату Англії 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 30-го туру АПЛ 2023/24 між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочав зустріч у запасі. Мікель Артета віддав перевагу на позиції лівого захисника Якубу Ківьйору.

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"Каноніри" тримаються на другій позиції у турнірній таблиці, тримаючись на дистанції в один заліковий бал від вершини (там засів Ліверпуль). "Містяни" відстають від лондонців на один заліковий бал.

Стартові склади

Арсенал:

???????? ️



One change from last time out against FC Porto - Jesus replaces Trossard



Let's make it count, Gunners pic.twitter.com/D41CTze0jS — Arsenal (@Arsenal) March 31, 2024

Манчестер Сіті:

How City line up today ?



XI | Ortega, Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Haaland



SUBS | Carson, Stones, Grealish, Doku, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/g9HsxaGaqK — Manchester City (@ManCity) March 31, 2024

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