Зінченко проти Гвардіоли: склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ Манчестер Сіті – Арсенал
Манчестер Сіті у рамках 30-го туру чемпіонату Англії 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 30-го туру АПЛ 2023/24 між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Олександр Зінченко розпочав зустріч у запасі. Мікель Артета віддав перевагу на позиції лівого захисника Якубу Ківьйору.
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"Каноніри" тримаються на другій позиції у турнірній таблиці, тримаючись на дистанції в один заліковий бал від вершини (там засів Ліверпуль). "Містяни" відстають від лондонців на один заліковий бал.
Стартові склади
Арсенал:
Манчестер Сіті:
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