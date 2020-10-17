Лондонці з перших хвилин сміливо пішли у високий пресинг, але Манчестер Сіті все ж мав достатньо простору для проведення власних атак. Марез зі зручної позиції пробив повз, а кілька кутових не принесли небезпеки. Гол Стерлінга на 23 хвилині став певною несподіванкою, оскільки до того часу ситуація на полі заспокоїлася остаточно. Лєно впорався з ближнім ударом Фодена, але Рахім вже чатував на добиванні – 1:0. Майже відразу "каноніри" спромоглися провести свою гостру атаку. Молодий Сака з меж карного майданчика завдав потужного удару, до якого Едерсон виявився готовим.

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Суперники наче забули про захист у останні 15 хвилин перед перервою. Фоден та Марез впритул розстрілювали Лєно (німець зіграв бездоганно), але й Едерсон не дрімав – перемоги у битвах з Обамеянгом та Сака. Натомість дебют другої половини виявився стриманим. Команди перекочували м'яч у центрі поля, зайвий раз не ризикуючи. Марез знову вибухнув на фланзі і знову не влучив у ворота. Дивно, але тренери не поспішали робити заміни – обмежилися по одній у середині тайму.

Арсенал дуже вдало перекривав кисень гравцям Ман Сіті, проте команді Артети явно потрібно було додати чогось більшого. Під завісу зустрічі на полі з'явилися зірковий новачок Партей та ще один форвард Нкетія. Нічого путнього це не дало – "містяни" тримали м'яч на зручній для себе дистанції, а опонент просто не наважився піти вперед великими силами. Гола Стерлінга виявилося достатньо, щоб підопічні Гвардіоли забрали свої три очки і піднялися на незвично низьку десяту сходинку. Арсенал з дев'ятьма пунктами залишився п'ятим.

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