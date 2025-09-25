Кубок англійської ліги, 3-й раунд

Ньюкасл – Бредфорд – 4:1

Голи: Жоелінтон, 17, 75, Осула, 19, 87 – Кук, 79

Тоттенхем – Донкастер – 3:0

Голи: Палінья, 14, Макграт, 17 (автогол), Джонсон, 90+4

Хаддерсфілд – Манчестер Сіті – 0:2

Голи: Фоден, 18, Савіньйо, 74

Порт Вейл – Арсенал – 0:2

Голи: Езе, 8, Троссар, 86

Арсенал розчарував уболівальників Порт Вейла, перемігши місцеву команду з рахунком 2:0. Цей день став історичним для господарів – на стадіоні зібралося 16 326 осіб, що стало рекордом клубу в цьому столітті.

Дебютний гол Ісака та безглузда дискваліфікація Екітіке у відеоогляді матчу Ліверпуль – Саутгемптон – 2:1

Тоттенхем розбив Донкастер завдяки голам Паліньї і Джонсона, а також автоголу Макграта. Гол Паліньї вийшов особливо красивим: півзахисник збірної Португалії відправив м'яч у ворота в акробатичному стрибку через себе – бісіклетою. Після перерви в складі "шпор" відбувся дебют 16-річного Луки Вільямса-Барнетта.

Філ Фоден сяяв у матчі проти Хаддерсфілда: він забив сам, а потім оформив асист на Савіньйо. В цілому Філ став одним з двох гравців Сіті, який зберіг місце в основі після матчу з Арсеналом. Другим таким був Ніко О'Райлі.

Вилучення Екітіке, виліт Миколенка, камбек Челсі та перший гостьовий покер: Кубок англійської ліги