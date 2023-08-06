Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом у матчі за Суперкубок Англії. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Арсенал домінував у попередньому чемпіонаті до самого фінішу, допоки його не обійшов Манчестер Сіті. Перебування "канонірів" на вершин виявилось найдовшим у історії АПЛ – втім, взнаки далася коротка лавка запасних та залежність системи лондонців від першого складу. Коли почались травми у Зінченка, Жезуса, Парті й Саліба, без п'яти хвилин чемпіон посипався. Особливо по команді вдарила відсутність Саліба.

Певні висновки із цього керівництво зробило. У конкуренцію до Зінченка підписали Юр'єна Тімбера з Аякса, а крім цього з оренди повернувся Нуну Тавареш. У команду прийшов універсал Кай Хаверц, який може зіграти ледь не у всіх ролях в атаці – а феноменальний Деклан Райс посилив центр поля. Ще до старту сезону ці трансфери виправдали себе, адже в лазарет загриміли Зінченко й Жезус, а Джаку продали в Байєр.

Тривогу викликає відсутність придбань у центрі оборони. Арсенал і так витратив 238 мільйонів євро, тож цей факт можна було б списати на брак коштів – але лондонці зараз торгуються за голкіпера Райю з Брентфорда. Це виглядає дивно, враховуючи форму Ремсдейла у попередньому сезоні, хоча в плані грі ногами Аарон не вражав.

Головне питання – чи зможе Арсенал вдруге кинути виклик Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонство? Суто в ігровому плані це цілком можливо, адже футбол "канонірів" являє собою роками відпрацьовану систему. Злет підопічних Мікеля Артети не був випадковим. При детальному огляді розвитку клубу його прогрес навіть можна назвати очікуваним.

Учень Гвардіоли вибував настільки гвардіолівський проект, що навіть сам Пеп не витягував його стандарти. Зокрема, у матчах з Арсеналом каталонець став відмовлятись від контролю м'яча, адже пресинг лондонців був занадто сильним. Втім, рік тому Арсенал мав вражаючу передсезонку, а от цього літа вау-ефекту не було. Поразка від МЮ, нічия з Вотфордом і Нюрнбергом, 5:3 з Барселоною (ну і 5:0 проти зірок МЛС) – далекоглядні висновки по цих результатах робити не варто, але фанам хотілося більшого.

Манчестер Сіті на трансферному ринку теж поводився тихо. За літо клуб підписав тільки захисника Йошко Гвардіола й центрхава Матео Ковачіча, витративши на них 119 млн євро. Підписання, звісно, класні. Особливо манкуніанці влучили з Йошко, адже лівоногий центрбек фантастично просуває м'яч. Крім того, Пеп у захваті від його прізвища.

Втрати теж несуттєві. Відхід Ріяда Мареза не є великою проблемою, адже алжирець давно випав у ротацію, а позицію Гюндогана займе Ковачіч.

А чогось цікавішого від Манчестер Сіті влітку ми не побачили. Мікель Артета ж намагався награвати Кірана Тірні в ролі фальшивого фулбека, а Сміта-Роу ще навесні обіцяли перетворили в нового Едегора. Подивимось, що із цього вийде.

Кадрова ситуація

Як уже говорилось, Арсенал не може розраховувати на Зінченка й Жезуса. Олександр пропустив усі спаринги на зборах в США, тож очікувати на появу в старті на Манчестер Сіті не доводиться. Хоча ситуація не настільки страшна – Мікель Артета заявив, що Зінченко вже на підході.

Габріель повинен повернутись до матчу з Крістал Пелас, який відбудеться 19 серпня. Крім того, були певні проблеми із Сака – він повернувся до загальної групи лишень нещодавно. Всі інші готові зіграти.

Манчестер Сіті втратив Де Брюйне, у якого стався розрив підколінного сухожилля. Крім того, не варто очікувати на появу Гвардіола, адже він тільки-но перейшов у клуб, та ще й мав пошкодження. Під питанням і участь Аке.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Арсенал

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Вокер, Діаш, Аканджі – Сілва, Родрі, Ковачіч – Альварес, Холанд, Гріліш

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Тірні – Едегор, Парті, Райс – Сака, Хаверц, Троссар

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери впевнені у перемозі Манчестер Сіті. Інакше й бути не може – "містяни" вважаються фаворитами майже у кожному матчі, а тут у них ще й мова про володаря треблу. Та й Арсенал втратив важливих футболістів.

Тим не менш, ми ризикнемо піти проти думки контор. Кадрові проблеми у лондонців не такі значущі, як у манкуніанців. Зінченка й Жезуса є кому замінити, Сака готовий, та і в цілому склад "канонірів" суттєво додав у глибині й тактичному різноманіттю. А от без Гюндогана й КДБ "містяни" довго шукатимуть себе. Що найбільш важливо, Сіті втратив свою феноменальну гнучкість.

Враховуючи ці фактори, поставимо на перемогу Арсенала.