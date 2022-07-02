Цього трансферного вікна одноклубниками Олександра Зінченка стали голкіпер Штефан Ортега Морено (перейшов із Армінії), а також форварди Хуліан Альварес та Ерлінг Холанд, які приєднались до Сіті з Рівер Плейта та Борусії Д відповідно.

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Як інформує пресслужба клубу, усі вони завітають на Етіхад у неділю, 10 липня, задля презентації. Захід стартує о 15:00 за київським часом, але гравці з’являться о 16:00. Вхід на стадіон буде безкоштовним.

Вже наступного тижня після представлення Ортега, Альварес та Холанд приєднаються до команди, щоб розпочати підготовку до нового сезону. Він в Англії стартує 5 серпня матчем Крістал Пелас – Арсенал, а Манчестер Сіті гратиме 7-го проти Вест Хема.

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