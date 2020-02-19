Манчестер Сіті – Вест Хем: Мойєс розповів про стан Ярмоленка напередодні матчу

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс оцінив форму Андрія Ярмоленка після пошкодження.

"Феліпе Андерсон повернувся до тренувань, і вже вийшов на поле. Він скоро набере форму і, сподіваємось, він буде готовим до того, аби розпочати матч. Я ще не вирішив, чи збираюся ввести Андерсона в склад, але буду дивитись.

Вест Хем має найменші шанси серед аутсайдерів вилетіти у Чемпіоншип – дані аналітичного порталу

Андерсон не був у складі команди, коли ми їхали до Манчестера тиждень тому. Він провів ще кілька днів тренувань. Я побачу його стан, перш ніж ми поїдемо в Манчестер.

Андрій Ярмоленко тренується, але все ще перебуває у процесі відновлення. Він повернувся на газон, і виглядає краще", – поділився Мойєс в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, Вест Хем завітає в гості до Манчестер Сіті сьогодні, в рамках перенесеного матчу 26-го туру АПЛ. Початок гри о 21:30.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози