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Манчестер Сіті – Вест Хем: Мойєс розповів про стан Ярмоленка напередодні матчу

09:49 1041 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вест Хем: Мойєс розповів про стан Ярмоленка напередодні матчу
Андрій Ярмоленко / Reuters

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс оцінив форму Андрія Ярмоленка після пошкодження.

 

"Феліпе Андерсон повернувся до тренувань, і вже вийшов на поле. Він скоро набере форму і, сподіваємось, він буде готовим до того, аби розпочати матч. Я ще не вирішив, чи збираюся ввести Андерсона в склад, але буду дивитись.

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Андерсон не був у складі команди, коли ми їхали до Манчестера тиждень тому. Він провів ще кілька днів тренувань. Я побачу його стан, перш ніж ми поїдемо в Манчестер.

Андрій Ярмоленко тренується, але все ще перебуває у процесі відновлення. Він повернувся на газон, і виглядає краще", – поділився Мойєс в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, Вест Хем завітає в гості до Манчестер Сіті сьогодні, в рамках перенесеного матчу 26-го туру АПЛ. Початок гри о 21:30.

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Теги
Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті - Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Феліпе Андерсон Феліпе Андерсон Вест Хем Вест Хем Девід Мойєс Девід Мойєс
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