"Сьогодні був дійсно важкий матч. Вест Хем – чудова команда з гравцями, які мають неймовірні фізичні дані. Також у їхньому складі є такі технічні футболісти, як Джессі Лінгард і Пабло Форналс.

Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вже після 10-15 хвилин з початку матчу ми зрозуміли, що у нас не вийде досягти результату, якщо ми будемо намагатися грати красиво. У другому таймі ми були набагато кращі, ніж в першому. Нам пощастило забрати три очки у цьому матчі. Однак математика має значення тільки в кінці сезону", – цитує Гвардіолу BBC.

Перемога над Вест Хемом дозволила Ман Сіті відірватись від Манчестер Юнайтед на 13 очок.

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