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Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко в старті на фінал Кубка Англії

18 травня 18:05 650 Читать на русском
Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко в старті на фінал Кубка Англії
Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко грає у фіналі Кубка Англії

Манчестер Сіті зустрічається з Уотфордом у вирішальному поєдинку Кубка Англії-2018/19. Олександр Зінченко виходить на поле з перших хвилин.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

Фінал Кубка Англії Манчестер Сіті – Уотфорд розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команда Пепа Гвардіоли може стати першим в історії володарем домашнього треблу – АПЛ і Кубок ліги "містяни" в цьому сезоні вже завоювали.

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані, Ляпорт, Зінченко – Б.Сілва, Гюндоган, Д.Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Муріч, Даніло, Стоунз, Агуеро, де Брюйне, Сане, Отаменді.

Уотфорд: Гомес – Феменіа, Каткарт, Маріаппа, Холебас – Дукуре, Капу – Перейра, Х'юз – Діні, Деулофеу.

Запасні: Фостер, Янмаат, Клеверлі, Саксесс, Масіна, Грей, Кабаселе.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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Англія Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Уотфорд Уотфорд Уотфорд
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