Манчестер Сіті зустрічається з Уотфордом у вирішальному поєдинку Кубка Англії-2018/19. Олександр Зінченко виходить на поле з перших хвилин.

Фінал Кубка Англії Манчестер Сіті – Уотфорд розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команда Пепа Гвардіоли може стати першим в історії володарем домашнього треблу – АПЛ і Кубок ліги "містяни" в цьому сезоні вже завоювали.

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані, Ляпорт, Зінченко – Б.Сілва, Гюндоган, Д.Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Муріч, Даніло, Стоунз, Агуеро, де Брюйне, Сане, Отаменді.

Уотфорд: Гомес – Феменіа, Каткарт, Маріаппа, Холебас – Дукуре, Капу – Перейра, Х'юз – Діні, Деулофеу.

Запасні: Фостер, Янмаат, Клеверлі, Саксесс, Масіна, Грей, Кабаселе.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті