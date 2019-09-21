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Манчестер Сіті – Уотфорд: Давід Сілва забив найшвидший гол сезону, "містяни" встановили історичний рекорд

18:22 371 Читать на русском
Манчестер Сіті – Уотфорд: Давід Сілва забив найшвидший гол сезону, "містяни" встановили історичний рекорд
Давід Сілва / Opta

Гравці Манчестер Сіті встановили одразу два досягнення у першому таймі матчу 6-го туру АПЛ проти Уотфорда.

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне

Давід Сілва відкрив рахунок у матчі Манчестер Сіті – Уотфорд вже на 52-ій секунді та став автором найшвидшого голу АПЛ в сезоні 2019/20, інформує Opta.

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Окрім цього, "містяни" забили 5 голів до 18-ої хвилини, ставши першою командою в історії, яка настільки швидко досягла такої переваги в матчі АПЛ.

Відзначимо, що команди пішли на перерву за рахунку 5:0. Текстову онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на сайті "Футбол 24".

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Англія Давід Сілва Давід Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Уотфорд
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