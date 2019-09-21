Манчестер Сіті – Уотфорд: Давід Сілва забив найшвидший гол сезону, "містяни" встановили історичний рекорд

Гравці Манчестер Сіті встановили одразу два досягнення у першому таймі матчу 6-го туру АПЛ проти Уотфорда.

Давід Сілва відкрив рахунок у матчі Манчестер Сіті – Уотфорд вже на 52-ій секунді та став автором найшвидшого голу АПЛ в сезоні 2019/20, інформує Opta.

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Окрім цього, "містяни" забили 5 голів до 18-ої хвилини, ставши першою командою в історії, яка настільки швидко досягла такої переваги в матчі АПЛ.

Відзначимо, що команди пішли на перерву за рахунку 5:0. Текстову онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на сайті "Футбол 24".

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