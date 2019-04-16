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Манчестер Сіті – Тоттенхем: передматчева прес-конференція Маурісіо Почеттіно

20:05 351 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем: передматчева прес-конференція Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно / фото: ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

"Для нас перемога в першому матчі стала приголомшливим результатом, але ми дуже добре розуміємо, що протистояння триває. Водночас ми віримо в свою силу. Будемо битися.

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Ми знаємо, що Манчестер Сіті набирає високий темп зі стартових хвилин, це наше основне завдання – постаратися їх зупинити, грати агресивно і атакувати.

Потрібно вірити в те, що ми зможемо зупинити Ман Сіті і продемонструвати свої здібності. Можливо, Гвардіола – один з найкращих або найкращий тренер світу. Він виграв 24, 25 або 26 трофеїв", – цитує Почеттіно прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів завершився перемогою Тоттенхема з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться завтра, 17 квітня, о 22:00.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: передматчева прес-конференція Гвардіоли

Теги
Ліга чемпіонів Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Манчестер Сіті - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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